Борис Корчевников впервые рассказал о проблемах со здоровьем

Борис Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем. Телеведущий упомянул об этом, когда рассказала о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.
Икона стояла в одной из московских больниц, где Корчевников «подлечивался» этим летом. И там же произошло «удвоение» святого образа.
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Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нём проявился. Это случилось в разгар эпидемии, — написал телеведущий в Instagram.
До этого один из гостей программы «Судьба человека» подтвердил, что Корчевников действительно плохо слышит. Ведущему постоянно подсказывают, что надо говорить, с помощью планшета, который лежит перед ним во время эфира.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников опубликовал фото, на котором он нежно прижимает к себе руку незрячей ведущей Регины Парпиевой. Девушка прославилась после того, как в 2018 году взяла интервью у Владимира Путина.
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