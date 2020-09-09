Борис Корчевников впервые рассказал о проблемах со здоровьем

https://static.news.ru/photo/4e7655a8-f25e-11ea-9a84-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagram.com

Борис Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем. Телеведущий упомянул об этом, когда рассказала о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.

Икона стояла в одной из московских больниц, где Корчевников «подлечивался» этим летом. И там же произошло «удвоение» святого образа.

Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нём проявился. Это случилось в разгар эпидемии, — написал телеведущий в Instagram.

До этого один из гостей программы «Судьба человека» подтвердил, что Корчевников действительно плохо слышит. Ведущему постоянно подсказывают, что надо говорить, с помощью планшета, который лежит перед ним во время эфира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников опубликовал фото, на котором он нежно прижимает к себе руку незрячей ведущей Регины Парпиевой. Девушка прославилась после того, как в 2018 году взяла интервью у Владимира Путина.