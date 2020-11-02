Борис Корчевников раскрыл причину потери слуха

https://static.news.ru/photo/9ca47ed2-1cfa-11eb-b933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борис Корчевников/vk.com

Причиной потери слуха телеведущего Бориса Корчевникова стало перенесённое в детстве заболевание. По его собственному предположению, это почти наверняка связано с менингитом.

Откровениями журналист поделился в эфире своей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Приглашённый в студию актёр Андрей Соколов рассказал, что в детстве болел менингитом. После этого Корчевников заявил, что тоже перенёс это заболевание в младенческом возрасте.

Часто менингит сопровождают тяжёлые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого, — сказал телеведущий.

Он добавил, что уже к трём годам практически не слышал на одно ухо.

Пять лет назад журналисту удалили доброкачественную опухоль мозга. Последующие проблемы со здоровьем многие связывали именно с этим моментом жизни Корчевникова.

При этом, как писал NEWS.ru, семья и друзья не раскрывают подробности болезни звезды телеэфира, а его концертный директор говорит, что Борис чувствует себя отлично.

Сам Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем, упомянув об этом, рассказывая о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.