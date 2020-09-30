Корчевников подтвердил проблемы со слухом

https://static.news.ru/photo/6c7c79de-03d8-11eb-8a86-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный телеведущий Борис Корчевников подтвердил сведения, что он теряет слух.

Корчевников взял интервью у Игоря Крутого. Композитор признался, что часто использует нецензурную лексику. Ведущий программы «Судьба человека» успокоил своего гостя.

Я плохо слышу, — цитирует «Экспресс газета» слова звезды.

Пять лет назад журналисту удалили доброкачественную опухоль. Врачебное вмешательство негативно сказалось на пациенте. Семья и друзья не раскрывают подробности болезни актёра и генерального продюсера телеканала «Спас», его концертный директор говорит, что Борис чувствует себя отлично.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем. Телеведущий упомянул об этом, когда рассказал о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.