Находящийся в федеральном розыске преступник попытался проехать в московском метро по чужой льготной карте. Его уличили и задержали контролёры ГКУ «Организатор перевозок».
Как
Кроме санкций, которые ожидают преступника по основной статье, ему предстоит заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей за незаконное использование льготной карты.
Как ранее писал NEWS.ru, в московском метро с 9 февраля можно купить тематическую проездную карту «Тройка», посвящённую 148-летию со дня основания Государственного исторического музея. Тираж карты составил 10 тысяч экземпляров.
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