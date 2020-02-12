https://static.news.ru/photo/4626fcf6-4da2-11ea-9402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящийся в федеральном розыске преступник попытался проехать в московском метро по чужой льготной карте. Его уличили и задержали контролёры ГКУ «Организатор перевозок».

Как сообщает «Москва 24», инцидент произошёл на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии. Контролёры проводили пассажира с чужой льготной картой в комнату полиции для установления личности, поскольку у него не было документов. Правоохранители установили, что задержанный является фигурантом уголовного дела о краже и находится в федеральном розыске.

Кроме санкций, которые ожидают преступника по основной статье, ему предстоит заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей за незаконное использование льготной карты.

Как ранее писал NEWS.ru, в московском метро с 9 февраля можно купить тематическую проездную карту «Тройка», посвящённую 148-летию со дня основания Государственного исторического музея. Тираж карты составил 10 тысяч экземпляров.