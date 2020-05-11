Контролёры начали проверять маски и перчатки у москвичей

https://static.news.ru/photo/3ff11c40-940b-11ea-9ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверка соблюдения требования столичных властей носить в общественном транспорте комплекты индивидуальной защиты начата утром 12 мая контролёрами ГКУ «Организатор перевозок».

В транспорте за соблюдением правил следят контролёры, а на станциях и в поездах в проверке принимают участие сотрудники полиции, передаёт АГН «Москва».

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением. Если пассажир не будет использовать маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Использование масок и перчаток сокращает вероятность распространения вируса. Цель контроля — не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса, — пояснил и. о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси, в общественном транспорте и на рабочих местах.