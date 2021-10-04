Контрактник покончил с собой под Петрозаводском

Тело 26-летнего военного нашли в гарнизоне Бесовец недалеко от Петрозаводска. Солдат совершил самоубийство, рассказали в региональном СУ СК журналистам «Интерфакса». По предварительной информации, речь идёт о контрактнике.

В воскресенье в гарнизоне Бесовец нашли тело 26-летнего военнослужащего. Он покончил с собой, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что на месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

О том, что погиб именно контрактник, пишет местное издание «Столица на Онего» со ссылкой на источник. По данным СМИ, мужчина совершил самоубийство 3 октября.

Ранее бывший солдат из войсковой части 93401 Свердловской области, в которой погибли двое солдат, рассказал об избиениях там. Один из офицеров издевался над бойцами, в результате сам срочник лишился зубов. Командование в происходящее не вмешивалось.

Об уровне дедовщины в российской армии ранее сообщил московский военный прокурор Владислав Приходченко. По его словам, количество побоев и случаев неуставных отношений в войсках столичного региона выросло после значительного спада.