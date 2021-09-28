Бывший срочник рассказал об издевательствах в части, где погибли двое

Бывший солдат срочной службы из военной части № 93401 Свердловской области, в которой погибли двое солдат, рассказал об избиениях. Один из офицеров издевался над солдатами, в результате сам срочник лишился зубов, рассказал он изданию «Газета.Ru». Молодой человек служил в 2015-2016 годах.

Были случаи, когда возникали неуставные отношения между офицером и военнослужащим. Я проходил это на собственной практике, в результате чего я сейчас хожу без зубов. Потому что офицер превысил свои должностные полномочия, и я не стал писать заявление. Дедовщина не процветала, но один из капитанов части издевался над военнослужащими, — рассказал бывший военный.

Он добавил, что командир части и все офицеры знали о происходящем, но не вмешивались, так как не хотели связываться с капитаном.

Ранее один из солдат этой военной части покончил с собой. В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что он совершил самоубийство перед заступлением в наряд с табельным оружием.

Днём ранее нашли мёртвым другого военнослужащего, который сбежал из части. По предварительной информации, он погиб из-за несчастного случая: его ударило током.