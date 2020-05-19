Конструктора из Таганрога будут судить из-за отравления коллег таллием

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Ведущий инженер-конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева предстанет перед судом по делу о массовом отравлении сотрудников предприятия токсичным таллием.

Ему вменяется причинение умышленного причинении вреда здоровью по трём статьям УК. Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу. После вручения его копии фигуранту, дело будет направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Согласно материалам дела, отравление работников ТАНТК им. Г.М. Бериева произошло в конце 2017- начале 2018 годов. Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений с несколькими сотрудниками организации несколько раз добавлял в питьевую воду раствор с содержанием таллия. В результате пострадали 27 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Удмуртии шесть человек скончались после распития неизвестной жидкости. Сотрудники полиции задержали человека, который передал погибшим вредное вещество. В отношении него возбуждено уголовное дело.