Коммунальщики провели в Москве масштабную дезинфекцию

https://static.news.ru/photo/c867f5dc-9d1e-11ea-a951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 23 мая прошла девятая с конца марта масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции коммунальщики провели единовременную дезинфекцию всех дорог, тротуаров, парковок, проездов и дворов. Общая площадь обработанной территории составила более 300 млн квадратных метров.

Особое внимание было уделено проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок транспорта, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

Также тщательно продезинфицировали общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод. В недоступных для техники местах обработку выполнили вручную 70 тысяч сотрудников коммунальных служб.

Для обработки использовались специальные дезинфицирующие препараты, безопасные для людей и животных.

Ранее NEWS.ru писал, что МЧС РФ направило на территорию Дагестана, где сложилась напряжённая эпидемиологическая ситуация, специалистов и технику для проведения в республике масштабной дезинфекции. В частности, будут обеззаражены социальные объекты, сообщили 19 мая представители пресс-службы министерства.