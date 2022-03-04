Комитет Совфеда поддержал закон о наказании за фейки о российской армии

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал ранее принятый Госдумой закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Как сообщает РИА Новости, он будет рассмотрен до конца дня.

Совет Федерации рассмотрит закон в пятницу после 15.00, — говорится в сообщении.

Ранее Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против РФ. Эти изменения могут вступить в силу уже 5 марта.

Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооружённых сил РФ предусматривает штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме этого, закон регулирует ответственность граждан за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, а также пропагандирующие санкции в отношении России. Так, за призывы к воспрепятствованию использования войск для защиты интересов страны предполагается штраф от 100 до 300 тысяч рублей или до трёх лет колонии, при тяжких последствиях таких призывов штраф составит от 300 тысяч до 1 млн рублей, также предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.