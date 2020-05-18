Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон о господдержке предприятий

Комитет Совета Федерации по бюджету рекомендовал верхней палате российского парламента одобрить поправки в законодательство, обеспечивающие оказание массовой и оперативной государственной помощи предприятиям в условиях пандемии COVID-19.
Как
Таким образом, предлагаемая реформа позволит в текущем году оказывать поддержку бизнесу на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.
Ранее NEWS.ru писал о сервисе, запущенном Федеральной налоговой службой для предпринимателей. Сервис позволит пользователям получать всю информацию о мерах господдержки, доступных для их бизнеса.
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