Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон о господдержке предприятий

https://static.news.ru/photo/6297aba0-9911-11ea-89ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Совета Федерации по бюджету рекомендовал верхней палате российского парламента одобрить поправки в законодательство, обеспечивающие оказание массовой и оперативной государственной помощи предприятиям в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, сенаторы рассмотрят этот вопрос в среду, 20 мая. В случае принятия поправки наделят правительство полномочиями по принятию решений о предоставлении в 2020 году государственных гарантий, не предусмотренных федеральным бюджетом, и на условиях, отличных от установленных в программах госгарантий.

Таким образом, предлагаемая реформа позволит в текущем году оказывать поддержку бизнесу на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Ранее NEWS.ru писал о сервисе, запущенном Федеральной налоговой службой для предпринимателей. Сервис позволит пользователям получать всю информацию о мерах господдержки, доступных для их бизнеса.