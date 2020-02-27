https://static.news.ru/photo/2caf3fe8-5925-11ea-be6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия УМВД по ХМАО проверила жалобы сотрудников полиции на поборы начальства. По словам полицейских, «дань» начальство собирало с рядовых сотрудников на премии.

Комиссия не нашла подтверждения этим фактам, пишет РИА Новости. Как и тем, что были изложены в соцсети в виде обращения к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нём речь шла не только о поборах, но и необоснованных взысканиях, хамстве, унижениях рядовых сотрудников со стороны руководства городского УМВД.

Информация о неправомерных действиях руководящего состава городского УМВД, выразившихся в унижении подчинённых сотрудников, а также необоснованной невыплате некоторым из них годовой премии и принуждении личного состава УМВД России по городу Нижневартовску передавать часть выплаченной премии первым руководителям, не нашла своего объективного подтверждения, — цитирует издание представителя регионального МВД.

Вместо этого были найдены такие нарушения, как предоставление отпусков с нарушением сроков, непредоставление отпусков в полном объёме. За это начальник отдела по работе с личным составом переведён на нижестоящую должность, также привлечены к ответственности двое сотрудников отдела кадров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что троих сотрудников МВД уволили после инцидента с участием девятиклассников в учениях полиции на территории Новотроицкой средней школы. 20 декабря прошлого года на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса».