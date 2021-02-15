Министерство психологической помощи: названы способы борьбы с одиночеством

Коронавирусная инфекция не только серьёзно пошатнула здоровье многих россиян, но и увеличила число одиноких людей. Эта проблема коснулась и других стран. Так, на фоне пандемии в Японии решили учредить должность министра по одиночеству. По мнению экспертов, чтобы исправить сложившуюся тенденцию, в России потребуется иное решение. Какое министерство стоит создать в нашей стране, чтобы одиноких людей стало меньше, как это воспримет общество и почему такой вариант приравнивается ко всеобщему поражению — разбирался NEWS.ru.

Заботливое ведомство

Пандемия COVID-19 в корне изменила подход людей к общению. Многие стали бояться и избегать лишних контактов, значительно сузили круг взаимодействия или вовсе разорвали прежние отношения. По этой причине одиноких жителей нашей планеты стало больше. Японское правительство решило исправить эту ситуацию с помощью новоиспечённого министра. Представителям российской власти тоже стоит обратить внимание на одиноких людей и помочь им. Как рассказал NEWS.ru депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, в нашей стране для таких россиян необходимо создать «министерство психологической помощи». Эксперт уточнил, что «не важно, как будет называться это ведомство», главное, что сейчас множество людей остались один на один со своими проблемами.

2020 год из-за пандемии действительно стал очень стрессовым. Распалось множество браков, также в обществе сейчас отмечается такая тенденция, что большое количество людей страдает депрессиями. К тому же есть и проблемы, которые замалчиваются. Я считаю, что в России сейчас очень много одиноких людей. И думаю, «министерство психологической помощи» могло бы исправить эту ситуацию к лучшему. В целом не важно, как это будет называться — «министерство одиночества» или ещё как-то. Главное — решить проблему. Андрей Анохин депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

По мнению специалиста, подобное ведомство может быть создано даже в рамках Министерства здравоохранения. Это новое направление имеет перспективы встать наравне с уже имеющимися видами бесплатной помощи. Например, в регионах россияне сейчас безвозмездно получают юридические консультации, заключил депутат.

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В проблему с головой

Проблему с одинокими жителями нашей страны нужно решать комплексно. В случае создания ведомства эта идея, скорее всего, россиянами будет воспринята негативно из-за увеличения числа госслужащих. Таким мнением с NEWS.ru поделилась социолог Валерия Касамара.

Тема одиночества должна быть затронута разными ведомствами. Поэтому это межведомственная проблема, такой человек должен быть и в Министерстве здравоохранения, и в социальном блоке в целом. Поэтому, мне кажется, такой подход к проблеме будет более комплексным, это и экономия бюджета в том числе. В обратном случае это приведёт к «раздуванию» госслужащих, а мы же всё время думаем, как их сократить. Поэтому «министерства одиночества» не нужно, проблема должна быть осмыслена на межведомственном уровне. Валерия Касамара социолог и политолог социолог и политолог

Бой без поражений

С точкой зрения специалиста о том, что эту проблему нужно решать комплексно, согласился и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По словам эксперта, с одиночеством россиян необходимо бороться с помощью иной социально-экономической политики. Спикер отметил, что ситуацию усугубляет слишком сильное социальное неравенство. В качестве обоснования своей позиции он привёл статистику по разнице доходов богатых и бедных жителей нашей страны. По словам специалиста, Россия занимает первое место в этом рейтинге с разрывом более чем в 20%.

Это комплексная проблема всех ведомств. Если назначим такого министра, как в Японии, то мы, по сути, распишемся в своём проигрыше в социальной и демографической политике. Нам надо не министров назначать и выдумывать «министерства одиночества» или счастья, а кардинально менять социально-экономический курс. Поскольку в России есть все возможности, чтобы увеличить рождаемость и не допустить выпадения людей из социума. Нужно, чтобы страна двигалась и все люди были включены в созидательный труд и её развитие. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

В 2018 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже предлагала создать в России «министерство одиночества». Ещё до пандемии коронавируса одиночество людей являлось одной из самых больших проблем человечества. Именно так тогда аргументировала свою позицию спикер. До этого она также предлагала сформировать в нашей стране «министерство счастья». В итоге не одна из идей Матвиенко не была воплощена в жизнь.