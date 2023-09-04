Комик Руслан Белый может пойти под суд по уголовному делу

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Комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут привлечь к уголовной ответственности по уголовному делу о дискредитации российской армии, передает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники. По их данным, решение о возбуждении дела якобы «уже принято».

Как написал канал, в настоящее время российские правоохранители анализируют различные интервью с участием Белого. Действия направлены на поиск антивоенных высказываний комика.

В марте общественная организация «Ветераны России» призвала Генпрокуратуру и СК проверить Белого на предмет экстремизма и дискредитации ВС РФ. Авторы обращения указывали, что в одном из выступлений комик заявил, что не поддерживает спецоперацию на Украине. Также Белый рассказывал, что у него отец и половина родственников с Украины и что Киев не собирался первым нападать на Россию. При этом комик предупредил, что опасается привлечения к ответственности за фейки про Вооруженные силы РФ.

Ранее СМИ писали, что стендап-комик Данила Поперечный после переезда в США продал свою квартиру в Санкт-Петербурге. Предположительно, апартаменты на пятом этаже с подземным паркингом достались новому владельцу за 35 млн рублей.