Поперечный избавился от недвижимости в России Mash: комик Поперечный продал свою квартиру в Петербурге за 35 млн рублей

Фото: vk.com/spoontamer

Данила Поперечный

Стендап-комик Данила Поперечный после переезда в Лос-Анджелес продал свою квартиру в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, апартаменты на пятом этаже и место в подземном паркинге достались покупателю за 35 млн рублей. При этом артисту все еще принадлежит автомобиль Mercedes GLE 2020 года выпуска.

Поперечный переехал жить в Соединенные Штаты вместе с женой-блогершей Полиной Чистяковой и собакой в январе 2023 года. Как отмечает Mash, стендапер утверждал, что перебрался в США на время, но решение комика продать квартиру в Красногвардейском районе Петербурга может говорить об обратном.

Поперечный еще до переезда в Калифорнию выступал с критикой проведения специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года СМИ писали о проверке юмориста на предмет дискредитации ВС РФ, поводом для которой послужили его посты в соцсетях, на которые пожаловался в полицию некий житель Москвы. Сам Поперечный не признавал вину и подчеркивал, что остается в России. В апреле общественная организация «Ветераны России» обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой признать Поперечного иностранным агентом за его «лживые и гадкие слова» о России.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева запретила продавать свой особняк в подмосковной деревне Грязь. По данным СМИ, артистке слишком дороги воспоминания о семье, связанные с этим имением.