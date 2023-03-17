Комика Руслана Белого призвали проверить на призывы к экстремизму Общественники пожаловались на комика Руслана Белого в Генпрокуратуру и СК

Фото: Социальные сети Руслана Белого

Руслан Белый

Общественники движения «Ветераны России» направили обращения в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить на призывы к экстремизму комика Руслана Белого. Они также считают, что артист дискредитировал армию РФ, сообщает RT в Telegram.

Представители движения указали на одно из последних выступлений комика, в котором он признался, что не поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, по их данным, Белый рассказал, что у него отец и половина родственников с Украины и что Киев не собирался первым нападать на Россию. При этом комик предупредил, что опасается привлечения к ответственности за фейки про Вооруженные силы РФ.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».