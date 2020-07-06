Комик Поперечный заявил о готовности выплатить штраф за Прокопьеву

https://static.news.ru/photo/4aee634e-bf8c-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Данила Поперечный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский комик Данила Поперечный заявил, что готов помочь журналистке Светлане Прокопьевой и выплатить за неё штраф в размере 500 тысяч рублей.

Если у Светланы вдруг по какому-то стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор — готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа, — написал Поперечный в своём аккаунте в Twitter.

Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено после авторской передачи на псковском «Эхе Москвы» в ноябре 2018 года. В эфире она говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Там на входе подорвался 17-летний подросток, сообщивший за несколько минут до этого в соцсетях, что идёт на это, потому что «ФСБ фабрикует дела и пытает людей». Рассуждая о причинах случившегося, журналистка предположила, что на такой поступок юношу толкнуло «репрессивное государство», создавшее такие условия, что молодой человек не видел для себя другой возможности выразить политический протест.

Текстовая версия этой передачи была впоследствии опубликована Псковской лентой новостей. По требованию Роспотребнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы.

Первое заседание суда по делу Прокопьевой должно было состояться 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса рассмотрение началось только 16 июня. На переносе процесса настаивала сама журналистка, опасаясь, что карантин помешает СМИ и правозащитникам осветить его. 3 июля гособвинение попросило суд приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы и запретить ей заниматься журналистикой в течение четырёх лет. В обосновании своей позиции прокуратура сослалась на выводы экспертов о том, что публикация материала «Репрессии для государства» могла повлечь наступление общественно опасных последствий.

После этого заседания в нескольких городах России прошли одиночные пикеты в поддержку журналистки. В основном на них выходили её коллеги. В Москве перед зданием на Лубянке выстроилась очередь из желающих стоять в пикете. Начались задержания , несмотря на то что такая акция не требует никаких предварительных согласований с властями. В итоге в автозак посадили журналиста Илью Азара, корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову, редактора «Таких дел» Артёма Беседина, продюсера «7×7» Софью Крапоткину, журналиста Максима Полякова, пресс-секретаря «Открытки» и других собравшихся. Выпустили их уже ночью.

В защиту Светланы Прокопьевой выступал профсоюз журналистов, петербургские писатели и ряд других известных людей.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил приговор, вынесенный Светлане Прокопьевой, без комментариев.