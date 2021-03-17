Комаровский возложил вину за подростковые суициды на взрослых

https://static.news.ru/photo/5bf92882-22c4-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Lange/picture alliance/Global Look Press

Врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что подростки никогда не виноваты в том, что они совершили самоубийство. Вина всегда лежит на окружении и взрослых.

Вероятность того, что ребёнок является первопричиной, равна нулю. Всегда, когда он заканчивает жизнь самоубийством, виноваты мы — окружающая среда, взрослые, — отметил Комаровский на YouTube.

Как правило, родители игнорируют проблемы подростков, решивших покончить с собой. Взрослые считают, что эти проблемы несерьёзные, но для ребёнка они могут быть настоящей трагедией, не справившись с которой, он находит единственный для себя выход — суицид.

Если подростку не с кем поделиться своими вопросами, он может решить проблему радикально. Поэтому, когда он находится в разных сообществах одновременно — семья, школа, спортивные секции, кружки, — риск уменьшается.

Комаровский отметил в этом смысле отрицательную динамику из-за образа жизни современный семей. Родители тратят на детей всё меньше времени, в раннем возрасте они уходят в соцсети и перестают воспринимать взрослых как людей, к которым можно обратиться за помощью.

Ранее NEWS.ru писал, что Комаровского обозвали «усатой сволочью» за слова об антибиотиках. Возмущённые призывом врача и телеведущего Евгения Комаровского запретить продажу антибиотиков без рецепта пользователи написали ему гневное сообщение о том, что он «усатая сволочь». Врач отнёсся к комментарию с юмором и ответил злопыхателям в своём YouTube.