Команда КВН объяснила шутки про «Осколково» и страх перед «Госуслугами» Продюсер команды КВН МАИ Туманян: мы часто выступаем «на злобу дня»

Фото: maikvn/t.me

Команда КВН «Сборная МАИ»

Команда КВН «Сборная МАИ» шутила над страхом перед уведомлениями «Госуслуг» и назвала центр «Сколково» — «Осколково», так как в целом часто выступает «на злобу дня», объяснил ее продюсер Артур Туманян «Газете.Ru». Фокус комиков нацелен на будущее российской науки, отметил он. До этого коллектив выступил в эфире Первого канала, в шутку посоветовал переводить рубли в юани и заявил о необходимости «православить науку».

«Сборная МАИ» — это команда молодых инженеров, созданная с целью развития их креативных навыков и компетенции. Наш основной креативный фокус — будущее российской науки. Порой это рождает шутки на злобу дня. Редакционная политика телевизионного шоу Высшая лига КВН — это поле профессионального ведения ТТО «АМиК» и Первого канала, — объяснил Туманян.

Кроме того, «Сборная МАИ» продемонстрировала компьютер с искусственным интеллектом «Чебурашка» за 7 млрд рублей и пошутила над тем, как один из участников «отмазывается, как Иосиф Пригожин».

Один из членов коллектива по ходу выступления выбросил телефон, увидев уведомление от «Госуслуг». Недавно на сервисе появилась возможность рассылать электронные повестки в армию.

Ранее в Сети была опубликована аудиозапись, как утверждается, телефонного разговора Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в которой оба критиковали действия властей. Продюсер назвал запись фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. При этом некоторые обрывки разговора, по его словам, были подлинными.