«Колумбайны» и борьба с ними: Россия vs США

На фоне трагедии в Казани возобновились разговоры о мерах, которые в России применяют для борьбы с относительно новым для нашей страны явлением — так называемыми шутингами, или «колумбайнами», то есть массовыми убийствами, преимущественно в учебных заведениях. В последние годы различные ведомства регулярно рапортуют о предотвращении очередного расстрела в российской школе. Силовики или арестовывают кого-то, или задерживают подростков, состоящих в сообществах в социальных сетях, посвящённых «колумбайну». Такое название феномену дали после расстрела в американской школе в городе Колумбайн в 1999 году. NEWS.ru решил сравнить ситуации в России и США, откуда эта напасть и пришла.

Действия правоохранительных органов часто критикуют правозащитники и журналисты, указывая на нарушения прав и свобод человека, а также на якобы низкую эффективность с учётом того, что кажется, что в России «колумбайнов» становится только больше. Однако, если судить по открытым данным, работа силовиков имеет определённый положительный эффект, по крайней мере если сравнивать с США.

Если брать последние шесть лет, то в России с 2015 года произошло, судя по открытым источникам, 16 случаев стрельбы в школах, включая последнее ЧП в Казани. Правда, подавляющее большинство из них связано с использованием пневматического оружия. Инциденты часто происходили из «хулиганских побуждений». Так, 20 марта 2015 года в школе № 64 Томска огонь из пневматики открыл девятиклассник, попав в учеников классом ниже, которые получили лёгкие травмы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116 УК РФ «Побои из хулиганских побуждений», которое, впрочем, быстро прекратили из-за примирения сторон.

Похожий случай произошёл в Республике Коми 12 мая 2017 года. Во дворе усинской школы № 2 ученик 2001 года рождения открыл огонь из пневматического пистолета по другим детям. В итоге травму глаза получила одна из учениц. Дело было возбуждено по статье «Хулиганство».

Несколько раз за пять лет агрессорами выступали преподаватели. Так, 23 сентября 2016 года в городе Суксун в Пермском крае учитель физкультуры школы № 1 открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам. По утверждению педагога, пострадавшие курили в кустах возле школы, хотя он ранее неоднократно делал им замечания. После инцидента учитель был уволен.

Случались в российских школах и нечаянные ЧП со стрельбой. Так, например, 6 апреля 2016 года в башкирской гимназии им. И. Ш. Муксинова учитель ОБЖ во время занятий по стрельбе из пневматической винтовки случайно ранил в плечо одну из учениц.

Происходили и гораздо более серьёзные инциденты. 30 ноября 2015 года в саратовском лицее № 62 во время показательных занятий по боевым единоборствам отец одной из учениц в ходе ссоры с тренером по карате открыл огонь из пистолета. В итоге наставник Азамат Норманов был убит, а ещё двое родителей получили ранения. Стрелявший, 45-летний Расим Керимов, сдался полиции и позже получил 24 года колонии строгого режима.

СУ СКР по Саратовской области

Однако приведённые выше примеры хоть и относятся к стрельбе в школе, но они не являются «колумбайнами» — заранее спланированными массовыми расстрелами учеников образовательных учреждений, совершёнными другими подростками. До случая в Казани за последние шесть лет в России таких ЧП было четыре. 10 мая 2018 года 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина открыл хаотичную стрельбу в учебном классе. Он ранил одного из сокурсников, после чего застрелился. Ещё двое человек получили травмы, выпрыгнув из окна. 17 октября 2018 года бывший ученик Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу, а также подорвал взрывное устройство, в результате чего погибли 20 человек, включая самого убийцу.

14 ноября 2019-го 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин устроил стрельбу из охотничьего оружия, убив одного и ранив троих человек. Позже он совершил самоубийство. 5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы № 1 города Ивантеевки принёс в учебное заведение топор, пневматическое оружие и самодельные взрывпакеты. Молодой человек выстрелил из оружия в учительницу и ударил её топором, после чего взорвал бомбы. Жертв удалось избежать, а нападавший был оперативно задержан сотрудниками Росгвардии.

Стоит также упомянуть случившиеся в начале января 2018 года нападение на школы в Улан-Удэ и Перми. Там обошлось без огнестрельного оружия. В Бурятии ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. В Перми в школе № 127 15 человек пострадало после того, как бывший и нынешний ученики этой школы проникли в учебное заведение и нанесли находившимся там множественные ножевые ранения. Таким образом, 21 убитый, 72 раненных в «классических» «колумбайнах», ещё 21 раненный в Улан-Удэ и Перми.

В свою очередь в Соединённых Штатах Америки с 2015 года в образовательных учреждениях было зафиксировано 150 случаев применения оружия. Во всех речь идёт об огнестреле. Подавляющее число инцидентов относятся не к «колумбайнам», а к конфликтам между учениками, реже — при участии учителей, родителей или посторонних. Если же говорить о массовых расстрелах, то их до сегодняшнего дня с 2015 года в Америке было 13. Погибло 52 человека, пострадало 77.

Статистика склоняется в пользу России, а в США при этом к тому же при массовых расстрелах больше убивают и меньше ранят. Общие цифры пострадавших и погибших в среднем больше. Например, в 2019 году молодой человек убил 23 и ранил ещё 23 человека в универсаме в Эль-Пасо. В 2017 году Стивен Паддок расстрелял в Лас-Вегасе толпу на музыкальном фестивале, убив 60 и ранив 411 человек. Это нападение стало самым массовым убийством в США. Мотивы Паддока до сих пор неизвестны.

Вероятно, РФ «помогают» более суровые законы по обращению с оружием и запрет на владение короткоствольным, а также автоматическим и полуавтоматическим оружием. Наконец, если говорить о применении огнестрела в учебных заведениях, то здесь ни о какой близости цифр в России и США речи не идёт: как уже говорилось выше, в Соединённых Штатах оружие использовалось 150 раз за последние пять лет, счёт убитых идёт на сотни.