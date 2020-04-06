Колонии и СИЗО продезинфицировали от COVID-19

https://static.news.ru/photo/23fe3f08-780f-11ea-bec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) провела санитарный день в следственных изоляторах и колониях на всей территории России.

Все учреждения были продезинфицированы от коронавируса и других инфекций. В них также провели влажную уборку, проветривание и кварцевание.

Мероприятия проводились с целью предупредить распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы, сообщается на сайте ведомства.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели — примерно 263 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что заключённые челябинских колоний займутся изготовлением многоразовых масок для защиты от коронавируса. По словам губернатора региона Алексея Текслера, заказ на четыре тысячи изделий уже получен.