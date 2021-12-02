Коломейцев рассказал о состоянии депутата Рашкина

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев рассказал о самочувствии депутата Валерия Рашкина. По его словам, парламентарий сейчас находится в больнице, сообщает РИА Новости.
Рашкину
Он пока в больнице. Может, завтра выпишут, — сказал Коломейцев.
Между тем лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему неизвестны причины госпитализации депутата Государственной думы Валерия Рашкина, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты. Он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин рассказал, какое наказание грозит Рашкину. Скорее всего, ему присудят штраф или условный срок, если будет вынесен обвинительный приговор за убийство лося, считает юрист.