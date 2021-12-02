Юрист оценил перспективы Рашкина избежать реального срока за убийство лося

Депутату от КПРФ Валерию Рашкину, скорее всего, присудят штраф или условный срок, если будет вынесен обвинительный приговор за убийство лося, рассказал управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин изданию Lenta.ru. Депутат впервые привлекается по уголовной статье за незаконную охоту, поэтому реального срока он избежит, считает юрист.

С депутата снята депутатская неприкосновенность, сегодня это значит, что уголовное дело будет расследовано и доведено до логического конца. Если мы говорим про обвинительный приговор, то, исходя из практики подобных дел, лицо, впервые совершившее такое преступление, может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа или условного осуждения, — разъяснил Добрынин.

Но он уточнил, что случаи с реальными тюремными сроками тоже были. Так, за последние три года их получили 12 из 934 человек, осуждённых по этой же статье 258 УК РФ.

Ранее Валерий Рашкин заявил, что будет давать показания в рамках возбуждённого против него уголовного дела. По его словам, ситуацию «уже все перемололи» и подняли страну на уши, «как будто других проблем нет».

Политика подозревают в намеренной охоте на лося, тушу которого 29 октября обнаружили в его автомобиле. Коммунист был задержан в Саратовской области. Изначально он заявил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки будто бы обнаружил мёртвого лося.