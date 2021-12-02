«Буду давать показания»: Рашкин высказался об уголовном деле

Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил NEWS.ru, что будет давать показания в рамках возбуждённого против него уголовного дела. По его словам, ситуацию «уже все перемололи» и подняли страну на уши, «как будто других проблем нет».

Будут вестись следственные действия, я буду работать со следователем. Там посмотрим. Я уже всё сказал, это уже всё перемололи, всю страну на уши подняли, «как будто других проблем нет». Давайте спокойно, есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания, а там посмотрим, — заявил депутат.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Рашкина о незаконной охоте. 25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности. Политика подозревают в намеренной охоте на лося, тушу которого 29 октября обнаружили в его автомобиле. Коммунист был задержан в Саратовской области. Изначально он заявил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки будто бы обнаружил мёртвого лося.

Позже депутат назвал себя «морально виновным» в произошедшем и признал факт охоты. При этом он пояснил, что перепутал в тепловизоре лося с кабаном. Политик заявил, что приглашающие его на работу знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а Рашкин их не проверял.