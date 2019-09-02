https://static.news.ru/photo/5a138852-8051-11e9-8efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян назвал причину, из-за которой разрушился брак экс-генпрокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва.

По мнению Манукяна, супруги просто устали друг от друга, так как слишком много времени проводили вместе последние полгода - готовили к выходу совместную книгу.

Он также отметил, что Поклонская является лидером по натуре, поэтому Соловьёву, возможно, пришлось нелегко с такой женой. Кроме того, эксперт Госдумы подчеркнул, что сам сотрудничал с экс-прокурором Крыма, однако уже через месяц их пути разошлись.

Наталья Поклонская вышла замуж в августе 2018 года. Свадьба состоялась в Крыму втайне от публики. На празднике присутствовали только родные, друзья и коллеги. После того как о бракосочетании депутата узнали журналисты, она отметила, что Соловьёв покорил её очаровательной улыбкой, сообщает «Дни.ру».

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы, зампред комитета по безопасности Наталья Поклонская не стала комментировать новость о расставании с мужем. Однако она заявила, что изменения в её личной жизни никак не отразятся на благополучии людей и страны в целом.