Кокосовый пирог «Баунти»: нежный, влажный и очень ароматный. Пропитываю молоком — тает во рту, как конфета!

Сгущенка работает здесь на два фронта: в тесте она обеспечивает насыщенный вкус и нежную текстуру, а в пропитке — создает тот самый сочный, липковато-сладкий эффект, который заставляет вспомнить о знаменитой конфете.

Для пирога три яйца взбиваю с 90 граммами сахара миксером до светлой, пышной и увеличенной в объеме массы. Добавляю одну столовую ложку кокосовой сгущенки и 100 мл молока комнатной температуры, аккуратно перемешиваю лопаткой. Просеиваю в миску 240 граммов пшеничной муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Постепенно ввожу сухую смесь в жидкую основу, аккуратно перемешивая до получения однородного, гладкого теста. Форму для выпечки (примерно 20 см в диаметре) смазываю сливочным или растительным маслом. Выливаю в нее тесто и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 160 °C духовке 20–30 минут, пока пирог не поднимется и не пропечется (проверяю зубочисткой). Готовому пирогу даю полностью остыть в форме. Для пропитки смешиваю 200 мл молока с одной столовой ложкой кокосовой сгущенки. Слегка подогреваю смесь на плите или в микроволновке, чтобы сгущенка растворилась, но молоко не стало горячим. Остывший пирог несколько раз протыкаю тонкой палочкой или зубочисткой по всей поверхности. Медленно и равномерно, ложкой за ложкой, проливаю всю молочно-кокосовую пропитку на пирог, давая ей полностью впитаться. Оставляю пирог при комнатной температуре на 1–2 часа для пропитки. Перед подачей можно украсить кокосовой стружкой или полить сверху еще немного кокосовой сгущенки.

