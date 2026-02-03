Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 05:52

Кокосовый пирог «Баунти»: нежный, влажный и очень ароматный. Пропитываю молоком — тает во рту, как конфета!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сгущенка работает здесь на два фронта: в тесте она обеспечивает насыщенный вкус и нежную текстуру, а в пропитке — создает тот самый сочный, липковато-сладкий эффект, который заставляет вспомнить о знаменитой конфете.

Для пирога три яйца взбиваю с 90 граммами сахара миксером до светлой, пышной и увеличенной в объеме массы. Добавляю одну столовую ложку кокосовой сгущенки и 100 мл молока комнатной температуры, аккуратно перемешиваю лопаткой. Просеиваю в миску 240 граммов пшеничной муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Постепенно ввожу сухую смесь в жидкую основу, аккуратно перемешивая до получения однородного, гладкого теста. Форму для выпечки (примерно 20 см в диаметре) смазываю сливочным или растительным маслом. Выливаю в нее тесто и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 160 °C духовке 20–30 минут, пока пирог не поднимется и не пропечется (проверяю зубочисткой). Готовому пирогу даю полностью остыть в форме. Для пропитки смешиваю 200 мл молока с одной столовой ложкой кокосовой сгущенки. Слегка подогреваю смесь на плите или в микроволновке, чтобы сгущенка растворилась, но молоко не стало горячим. Остывший пирог несколько раз протыкаю тонкой палочкой или зубочисткой по всей поверхности. Медленно и равномерно, ложкой за ложкой, проливаю всю молочно-кокосовую пропитку на пирог, давая ей полностью впитаться. Оставляю пирог при комнатной температуре на 1–2 часа для пропитки. Перед подачей можно украсить кокосовой стружкой или полить сверху еще немного кокосовой сгущенки.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Европа
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут: вся семья будет сытая и довольная
Общество
Пирог из лаваша с колбасой и сыром на завтрак за 10 минут: вся семья будет сытая и довольная
Не курники, а чувашские хуплу: сочные пироги, которые готовят веками
Общество
Не курники, а чувашские хуплу: сочные пироги, которые готовят веками
Яблоки, творог и 5 минут на сборку. Гениальный пирог на скорую руку, который удивит нежностью и сочностью
Общество
Яблоки, творог и 5 минут на сборку. Гениальный пирог на скорую руку, который удивит нежностью и сочностью
еда
рецепты
пироги
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщинам назвали идеальный темп похудения без вреда для здоровья
ВС России разгромили пункт управления ВСУ в зоне СВО
Под Купянском уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ
«Грады» обрушились на ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 3 февраля
Психолог объяснила, как правильно реагировать на плохие подарки
РФ предсказали снижение кредитных ставок и замедление инфляции: когда ждать
Неизвестный дрон упал на военную часть возле склада с оружием
Депутат осудил авторов сгенерированных видео с сугробами на Камчатке
Россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег
В США встревожены посадкой российского Ил-76 на военной базе Кубы
Названы продукты, которые можно хранить на балконе в мороз
СК подтвердил обнаружение тела убитого девятилетнего мальчика в Петербурге
Раскрыт регион — лидер по погибшим военным ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 февраля
Работа есть, денег нет: что лучше — сокращение или частичная занятость
Более 30 колумбийцев должны вступить в ряды ВСУ
Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: тело найдено, детали трагедии
В Петербурге нашли тело убитого девятилетнего мальчика
Врач раскрыл, какие ограничения ждут после пересадки почки
Париж и Киев спелись в Африке: как они пытаются взорвать регион изнутри
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.