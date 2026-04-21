21 апреля 2026 в 10:20

Когда закуска нужна сейчас, вооружаюсь этим рецептом — нужны шпроты, яйца и 15 минут времени

Когда нужно сервировать стол красиво, а времени на кухне — минимум, эта закуска становится настоящим спасением. Она эффектна, сытна и готовится буквально из того, что есть под рукой.

Что понадобится

Куриные яйца — 6 шт., шпроты в масле — банка (около 100–120 г), творожный сыр — 100 г, майонез — 2-3 ст. л., укроп и петрушка — небольшой пучок, листья салата для подачи.

Как готовлю

Яйца варю вкрутую 10 минут, охлаждаю в ледяной воде, чищу. Разрезаю пополам, достаю желтки. Желтки разминаю вилкой. Шпроты (кроме 5-6 для украшения) разминаю в пасту.

Смешиваю желтки, шпротную пасту, творожный сыр, майонез (если использую), мелко рубленную зелень. Взбиваю блендером до однородности.

На блюдо выкладываю листья салата, на них — половинки белков. Наполняю начинкой. Сверху украшаю целой шпротой и зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Дмитрий Демичев
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
