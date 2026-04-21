Когда закуска нужна сейчас, вооружаюсь этим рецептом — нужны шпроты, яйца и 15 минут времени

Когда нужно сервировать стол красиво, а времени на кухне — минимум, эта закуска становится настоящим спасением. Она эффектна, сытна и готовится буквально из того, что есть под рукой.

Что понадобится

Куриные яйца — 6 шт., шпроты в масле — банка (около 100–120 г), творожный сыр — 100 г, майонез — 2-3 ст. л., укроп и петрушка — небольшой пучок, листья салата для подачи.

Как готовлю

Яйца варю вкрутую 10 минут, охлаждаю в ледяной воде, чищу. Разрезаю пополам, достаю желтки. Желтки разминаю вилкой. Шпроты (кроме 5-6 для украшения) разминаю в пасту.

Смешиваю желтки, шпротную пасту, творожный сыр, майонез (если использую), мелко рубленную зелень. Взбиваю блендером до однородности.

На блюдо выкладываю листья салата, на них — половинки белков. Наполняю начинкой. Сверху украшаю целой шпротой и зеленью.

