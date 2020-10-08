Стало известно, когда работающим пенсионерам индексируют пенсии

https://static.news.ru/photo/d941a7e0-094d-11eb-98ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принять решение об индексации пенсий работающим пенсионерам можно будет в самое ближайшее время. Однако такие расходы необходимо закладывать в бюджет, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

О том, что кабмину поручено проработать этот вопрос, ранее на встрече с лидерами думских фракций проинформировал глава государства Владимир Путин.

Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдём эти деньги и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год, — цитирует Миронова его пресс-служба.

Политик отметил, что министры должны предоставить ответ Путину в течение ближайших двух-трёх недель. В таком случае решение о выделении средств может быть принято уже в рамках второго чтения бюджета.

Глава справедливороссов выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам будут найдены. При этом, подчеркнул он, «было бы справедливо, если бы была проведена не просто индексация, а выплачены долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам».

Миронов напомнил, что главным правовым основанием для индексации пенсий являются поправки к Конституции, принятые в июле 2020 года. Он указал на то, что в тексте главного закона «нет деления пенсионеров на работающих и неработающих».

Встреча Путина с главами думских фракций состоялась 6 октября. По её итогам Миронов заявлял, что глава государства «знает эту проблему» и уже поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее вернуть индексацию предлагал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сейчас в законодательстве действует норма, которая говорит о том, что гражданин получает страховую пенсию без учёта индексации, пока он работает. Однако такая несправедливость толкает пенсионеров на разного рода уловки, вплоть до работы без официального оформления.

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Очередное повышение, по словам главы государства, произойдёт уже в 2021 году, писал NEWS.ru.