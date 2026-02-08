Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 11:31

Когда надоедают обычные котлеты, прибегаю к этому рецепту: два в одном — и гарнир, и мясное

Фото: D-NEWS.ru
Когда надоедают обычные котлеты, прибегаю к этому рецепту. Это блюдо два в одном — и гарнир, и мясное. Оно объединяет в себе лучшие качества: сочность фарша, сладость овощей, а также особую нежность, которую дает картофель.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 2 средние картофелины, 1 яйцо, соль, черный перец. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. Обжарьте их на сковороде до мягкости и легкой карамелизации. Остудите. Картофель натрите на мелкой терке и тщательно отожмите лишний сок. В глубокой миске смешайте фарш, остывшие овощи, отжатый тертый картофель, специи и яйцо. Тщательно вымесите массу до однородности. Разогрейте духовку до 180–200 °C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Влажными руками сформируйте крупные овальные котлеты и выложите их на противень. Выпекайте 25–30 минут, затем переверните котлеты и запекайте еще 10 минут до полной готовности и равномерной румяности. Подавайте горячими с любым соусом.

Проверено редакцией
Когда надоедают обычные котлеты, прибегаю к этому рецепту: два в одном — и гарнир, и мясное Когда надоедают обычные котлеты, прибегаю к этому рецепту. Это блюдо 2 в 1 — и гарнир, и мясное. Оно объединяет в себе лучшие качества: сочность фарша, сладость овощей, а также особую нежность, которую дает картофель.
500 г мясного фарша
1 крупная луковица
1 средняя морковь
2 средние картофелины
1 яйцо
соль, черный перец
>
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. Обжарьте их на сковороде до мягкости и легкой карамелизации. Остудите.
Картофель натрите на мелкой терке и тщательно отожмите лишний сок. В глубокой миске смешайте фарш, остывшие овощи, отжатый тертый картофель, специи и яйцо. Тщательно вымесите массу до однородности.
Разогрейте духовку до 180-200°C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом.
Влажными руками сформируйте крупные овальные котлеты и выложите их на противень.
Выпекайте 25-30 минут, затем переверните котлеты и запекайте еще 10 минут до полной готовности и равномерной румяности. Подавайте горячими.
