Когда надоедают обычные котлеты, прибегаю к этому рецепту: два в одном — и гарнир, и мясное

Когда надоедают обычные котлеты, прибегаю к этому рецепту. Это блюдо два в одном — и гарнир, и мясное. Оно объединяет в себе лучшие качества: сочность фарша, сладость овощей, а также особую нежность, которую дает картофель.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 2 средние картофелины, 1 яйцо, соль, черный перец. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. Обжарьте их на сковороде до мягкости и легкой карамелизации. Остудите. Картофель натрите на мелкой терке и тщательно отожмите лишний сок. В глубокой миске смешайте фарш, остывшие овощи, отжатый тертый картофель, специи и яйцо. Тщательно вымесите массу до однородности. Разогрейте духовку до 180–200 °C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Влажными руками сформируйте крупные овальные котлеты и выложите их на противень. Выпекайте 25–30 минут, затем переверните котлеты и запекайте еще 10 минут до полной готовности и равномерной румяности. Подавайте горячими с любым соусом.

