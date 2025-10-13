Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:32

Кофейные пятна больше не проблема: 4 рабочих способа для любого типа ткани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кофейные пятна — одни из самых стойких загрязнений, но их можно удалить даже в домашних условиях. Главное — действовать быстро и уверенно.

При свежем пятне промокните его салфеткой и нанесите пену для бритья на 10 минут. Аккуратно втирайте мягкими движениями, затем смойте холодной водой.

Для натуральных тканей (лен, хлопок) лучше сразу застирайте пятно. Цветные вещи стирайте в прохладной воде, а белые можно кипятить. Застарелые пятна удаляйте солевым раствором.

Синтетику обрабатывайте раствором воды со спиртом (1 ч. л. на литр). Джинсы очистите смесью нашатыря (пять капель на стакан воды).

Белые вещи спасайте глицерином с лимонной кислотой. После обработки тщательно прополощите, чтобы избежать пожелтения.

Ранее сообщалось, что пятна от травы на джинсах — частая проблема, с которой сталкиваются мамы, но ее можно решить, если действовать быстро. Главное правило: не сушите испачканную одежду на батарее или в сушильной машине — высокая температура закрепит пигмент в ткани.

Читайте также
Срочно бросайте покупать куриные голени и крылья: вот почему это пустая трата денег
Общество
Срочно бросайте покупать куриные голени и крылья: вот почему это пустая трата денег
Семья обычные бутерброды больше не ест — только с этой намазкой: простейший рецепт из копеечных ингредиентов
Общество
Семья обычные бутерброды больше не ест — только с этой намазкой: простейший рецепт из копеечных ингредиентов
Рисовые гнезда с фаршем — вкусный ужин! С золотистой сырной корочкой — никаких хлопот, все сделает духовка
Общество
Рисовые гнезда с фаршем — вкусный ужин! С золотистой сырной корочкой — никаких хлопот, все сделает духовка
Как спасти любимую одежду от мусорного ведра: два секретных способа стирки с обычной солью
Общество
Как спасти любимую одежду от мусорного ведра: два секретных способа стирки с обычной солью
Надоел запах сырости на белье? Этот простой лайфхак решит проблему навсегда
Общество
Надоел запах сырости на белье? Этот простой лайфхак решит проблему навсегда
стирка
пятна
советы
кофе
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает
В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.