Кофейные пятна больше не проблема: 4 рабочих способа для любого типа ткани

Кофейные пятна больше не проблема: 4 рабочих способа для любого типа ткани

Кофейные пятна — одни из самых стойких загрязнений, но их можно удалить даже в домашних условиях. Главное — действовать быстро и уверенно.

При свежем пятне промокните его салфеткой и нанесите пену для бритья на 10 минут. Аккуратно втирайте мягкими движениями, затем смойте холодной водой.

Для натуральных тканей (лен, хлопок) лучше сразу застирайте пятно. Цветные вещи стирайте в прохладной воде, а белые можно кипятить. Застарелые пятна удаляйте солевым раствором.

Синтетику обрабатывайте раствором воды со спиртом (1 ч. л. на литр). Джинсы очистите смесью нашатыря (пять капель на стакан воды).

Белые вещи спасайте глицерином с лимонной кислотой. После обработки тщательно прополощите, чтобы избежать пожелтения.

Ранее сообщалось, что пятна от травы на джинсах — частая проблема, с которой сталкиваются мамы, но ее можно решить, если действовать быстро. Главное правило: не сушите испачканную одежду на батарее или в сушильной машине — высокая температура закрепит пигмент в ткани.