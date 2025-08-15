Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 00:05

Кофейное варенье с дыней: готовлю на зиму банками — съедаются первыми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это кофейное варенье с дыней — удивительный дуэт нежности и глубины, где сладкая сочная дыня встречается с насыщенным кофейным вкусом, создавая гармонию с легкой горчинкой и карамельными нотками.

Для приготовления возьмите: 1 кг мякоти дыни, 500 г сахара, 100 мл крепкого черного кофе (эспрессо), сок 1 лимона, 1 ч. л. ванильного экстракта. Дыню нарежьте кубиками, засыпьте сахаром и оставьте на 2 часа. Добавьте кофе, лимонный сок и ваниль, доведите до кипения и варите на медленном огне 30 минут, пока сироп не загустеет. Проверьте готовность: капля варенья должна держать форму на холодной тарелке.

Горячим разлейте варенье по стерильным банкам и закатайте. Варенье получается густым, с кусочками тающей дыни и богатым послевкусием. Готовлю его на зиму банками — съедаются первыми, слишком уж вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить янтарное желе из морошки: готовим домашний джем из трех ингредиентов.

варенье
дыни
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с раком, «вечные прятки», тревожность: как живут родные Виктора Цоя
«Дольше века»: из-за смены поясов рабочий день Путина продлится двое суток
15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы
Названы три сценария провокаций Киева перед саммитом на Аляске
Зеленский попытался скрыть предложение со стороны США
«Он ужасен»: в США раскритиковали главу офиса Зеленского Ермака
Британский политик попытался вразумить официальный Лондон
Израиль утвердил пять принципов победы в секторе Газа
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 августа 2025 года
День археолога: чем занимаются искатели древностей?
«Папа, привет!»: вернулся военный, которого пытали ВСУ для шантажа дочери
Болеет, молится о бойцах СВО: как живет Екатерина Васильева в монастыре
Очередное землетрясение зафиксировано у берегов Камчатки
«Вобла воблой»: Высоцкая похвасталась свиданием в Париже с Кончаловским
Саммит на Аляске назвали серьезным вызовом спецслужбам США
«Думали, фейк»: жительница Анкориджа рассказала о реакции на саммит РФ—США
Что нельзя делать с медом?
«Уличные замашки»: ЕС расшатывает мировое сообщество и РФ перед саммитом
СК завел дело после убийства федерального судьи под Волгоградом
Как розмарин превращает обычное повидло в шедевр
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.