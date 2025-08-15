Кофейное варенье с дыней: готовлю на зиму банками — съедаются первыми

Это кофейное варенье с дыней — удивительный дуэт нежности и глубины, где сладкая сочная дыня встречается с насыщенным кофейным вкусом, создавая гармонию с легкой горчинкой и карамельными нотками.

Для приготовления возьмите: 1 кг мякоти дыни, 500 г сахара, 100 мл крепкого черного кофе (эспрессо), сок 1 лимона, 1 ч. л. ванильного экстракта. Дыню нарежьте кубиками, засыпьте сахаром и оставьте на 2 часа. Добавьте кофе, лимонный сок и ваниль, доведите до кипения и варите на медленном огне 30 минут, пока сироп не загустеет. Проверьте готовность: капля варенья должна держать форму на холодной тарелке.

Горячим разлейте варенье по стерильным банкам и закатайте. Варенье получается густым, с кусочками тающей дыни и богатым послевкусием. Готовлю его на зиму банками — съедаются первыми, слишком уж вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить янтарное желе из морошки: готовим домашний джем из трех ингредиентов.