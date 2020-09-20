Коэффициент распространения COVID-19 в РФ вырос до 1,08

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В воскресенье, 20 сентября, на территории России коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос до 1,08. Об этом свидетельствуют подсчёты, сделанные на основе сведений, предоставленных федеральным оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Данный показатель — рекордный для РФ с 8 мая. В Москве коэффициент вырос до 1,14. Для города эта отметка также является наивысшей за аналогичный срок.

На территории восьми из десяти регионов России с наибольшим числом заражённых коэффициент выше единицы. В Санкт-Петербурге показатели равны 1,03, в Иркутской области и ХМАО — 1,6. В Московской области и в Нижегородской области коэффициент достиг отметки в 1,08, в Ростовской области — 1,07. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Воронежской области. Там в течение последних двух дней медицинские специалисты выявляют по 150 новых случаев заражения коронавирусом.

В Красноярском крае коэффициент уже пятый день подряд равняется 1. Единственным исключением из десятки регионов с наибольшим числом заболевших является Свердловская область. Там коэффициент равен 0,98, передаёт ТАСС.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Как ранее писал NEWS.ru, число регионов с опасной тенденцией распространения коронавируса выросло в России с середины августа с 12 до 20, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Тавадян разделил регионы на четыре категории в зависимости от индекса заболеваемости, рассчитанного по методике Роспотребнадзора индекса репродукции инфекции.