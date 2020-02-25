Ветераны Великой Отечественной войны получат к Дню Победы кнопочные мобильные телефоны. Также для них сделают бесплатную сотовую связь.
Телефоны с крупными кнопками и экранами обойдутся государству в 50 млн рублей, ещё 80 млн рублей уйдёт на услуги связи. Идею поддержали представители сотовых операторов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 68 ветеранов были освобождены на год от уплаты ЖКХ, также им простили долги за коммуналку. Общая сумма задолженности составляет около 300 тысяч рублей.
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