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Новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) должна быть дополнена положением о штрафах за купание в неположенных местах. Так считают в Совете Федерации.

Представителей территорий РФ об этом проинформировали депутаты Ростовской, Кировской, Тверской, Кемеровской и Сахалинской областей, Чувашии и Башкирии, сообщает РИА Новости. За нарушения на водных объектах предлагается максимальный штраф в 50...