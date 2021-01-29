Книга рекордов Гиннесса сообщила о смерти самой высокой собаки в мире

https://static.news.ru/photo/d86642a6-62dd-11eb-8360-fa163e074e61_660.jpg Фото: guinnessworldrecords/instagram.com

Немецкий дог по кличке Фредди, который был признан самой высокой собакой в мире, умер в Великобритании.

Согласно данным пресс-службы Книги рекордов Гиннесса, рост животного в холке составлял 103,5 см, а при вставании на задние лапы превышал 220 см. Пса включили в число рекордсменов в 2016-го.

Фредди вызывал у нас всех улыбку. Мы будем по нему скучать. Я рад, что у нас была возможность поделиться его историей со всем миром, — говорится в сообщении.

В Книге рекордов Гиннесса уточнили, что на момент смерти Фредди было 8,5 года.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Кабардино-Балкарии Джамбулат Хатохов умер в возрасте 21 года. В детстве он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире. О его смерти 28 декабря на своей странице в Instagram сообщил президент Федерации сумо и масрестлинга КБР Бетал Губжев, назвавший Хатохова «первым сумоистом» республики. Хатохов через год после рождения весил почти 17 кг.