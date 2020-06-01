Клишас предложил новую дату голосования по Конституции РФ

https://static.news.ru/photo/04a11046-8439-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голосование по Конституции РФ можно провести в конце июня. С таким предложением выступил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Проведение общероссийского голосования сегодня уже становится как никогда актуальным. Можно, я думаю, с учётом всего, что мы обсудили в принципе, конец июня — это уже дата, когда голосование можно проводить, — приводит его слова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, власти России в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня 2020 года. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Президентский закон о поправках в Конституцию был принят в третьем чтении Госдумой. Он предусматривает расширение полномочий парламента и Конституционного суда. Высшим должностным лицам запрещено иметь вид на жительство в других странах, также введены ограничения на количество президентских сроков. После принятия обновлённой Конституции предыдущие президентские сроки должны обнулиться, согласно ещё одной поправке в документ.