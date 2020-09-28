Климатолог считает, что нынешняя зима побьёт феномен прошлого года

https://static.news.ru/photo/822a4eb0-01bb-11eb-a1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая зима будет более снежной, чем легко побьёт феномен прошлого года, когда почти не было снега. В этом уверен старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

В беседе с «Царьградом» эксперт отметил , что с большой долей вероятности нынешняя зима будет более снежной. Карнаухов подчеркнул, что климат становится более «суровым». Это происходит из-за различных природных аномалий. К ним специалист отнёс глобальное потепление. Он считает, что прошлогодняя зима была в рамках тренда потепления.

Уже сколько раз было в Москве, когда под Новый год у нас распускаются во дворах цветы, — напомнил Карнаухов.

Глобальное потепление увеличивает количество паров воды в атмосфере, что влияет на интенсивность всех атмосферных процессов, к которым относятся снегопады, циклоны, шквалистые ветры, торнадо и другие.

Из-за глобального потепления тают ледники. Прежде всего, климатообразующий Гренландский ледник. Это увеличивает сброс пресной воды в Северную Атлантику, и начинается перестройка течений, — рассказал специалист.

Европейская часть России, северо-восточная часть Северной Америки и Европа обязаны хорошему климату Гольфстрима. Проблемы с этим течением сказываются на аномалии с погодой, отметил Карнаухов.

Ранее NEWS.ru писал, что во многих российских регионах зима может быть аномально теплой. В Гидрометцентре заявили, что в октябре температура выше нормы будет в западных областях СЗФО, в Краснодарском крае, Иркутской и Кемеровской областях, а также в большей части ДФО. Холоднее, чем в прошлом году, будет на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.