https://static.news.ru/photo/fe282a08-55a1-11ea-947d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально тёплая зима негативно отразится на температуре в летние месяцы. Такое мнение высказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв.

По его словам, россиянам не стоит ожидать большого скачка средних температур. При этом он напомнил, что бесснежная зима может повлиять на урожайность сельхозпродукции, так как в почву может не поступить достаточное количество воды.

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена, — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Как писал NEWS.ru, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперт отметил, что в настоящее время европейская часть России остаётся под воздействием антициклона, поэтому на улице стоит почти весенняя погода.