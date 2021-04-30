Клим Жуков: использовать термин «пролетарий» опасно

Вся Россия отмечает Первомай. Этот праздник ассоциируется с СССР, от которого он по наследству достался и где, по идеологическим причинам, был одним из важнейших. Однако в современных условиях, скорее, стал просто возможностью отдохнуть на даче. Сменилось даже официальное название — теперь это день Весны и Труда. Историк, писатель-фантаст и убежденный коммунист Клим Жуков в интервью NEWS.ru поделился мыслями о том, как меняется значение праздника в наши дни.

— Этот праздник существует давно, разве в наше время он не потерял актуальность?

— Этот день исторически — день солидарности трудящихся. Он приурочен к большой стачке рабочих 1886 года в Чикаго. Она закончилась на площади Хеймаркет 4 мая демонстрацией, которую расстреляла полиция. После этого Второй Интернационал провозгласил 1 мая Международным днём солидарности трудящихся. Это строго коммунистический праздник. 1 Мая в нынешнее время нужно для того, чтобы привыкшие в этот день отдыхать не потеряли свой выходной и всё. Сейчас у нас отрицается всё коммунистическое, поэтому сейчас у нас 1 Мая — это день Весны и Труда. Какого труда? Да бог его знает. Это может быть и покраска скамейки или выдача микрокредитной организацией денег в рост. Такой труд. Ну а весна — понятно: хорошая погода, тепло, все гуляют.

— Есть ли возможность вернуть праздник к историческим корням? Нужно ли это?

— Это было бы шизофренией, если буржуазная власть будет праздновать коммунистический праздник. Это будет странно.

Первомайская демонстрация в Москве. 1957 Давид Шоломович/РИА Новости

— Но вы не считаете, что в таком случае лучше вообще не праздновать?

— В данном случае мне всё равно. Не было бы этого праздника, мы, люди, знающие историю, всё равно понимали бы, что этот день праздничный и почему он такой. А тем, кто плохо относится к коммунистическому празднику или тому, кому всё равно, ему бы было безразлично. Есть выходной — хорошо, нет выходного — плохо. Прямо скажем, в нашей стране за последние 100 лет ничего хорошего не происходило, кроме того, что было в коммунистическое время. Поэтому если хотят придумать праздник, то берут День революции 7 ноября, но празднуют не его, а 4 ноября, приурочивая к какому-то событию из XVII века. То же самое с 1 Мая, ставшим днём Весны и Труда. Единственное исключение — 9 Мая. Ну тут уж никак не заретушировать дату, приходится праздновать.

— Разве 1 Мая не отмечают в других буржуазных странах? Там это тоже бессмысленно?

— Там нигде, насколько я знаю, нет выходного дня в эту дату.

klimzhukoff/instagram.com

— А если не привязывать это к 1 Мая, но какая-то дата для мероприятия, посвящённого проблемам труда и трудящихся, нужна? Это актуально в современном мире?

— Надо только сразу оговориться, о каких трудящихся речь. Какие-нибудь Греф и Ротенберги — это тоже, можно сказать, трудящиеся. Будем их чествовать? Я, честно говоря, не очень хочу. Тут нужно называть всё своими правильными терминами: «день пролетария». Но кто будет в наше время использовать термин «пролетарий»? Это опасно: Карлом Марксом потягивает.

— Но пролетарии же сохранились?

— Конечно! А как иначе? Если сохранились буржуа, то и пролетарии сохранились. Сейчас вообще самое пролетаризированное время в истории человечества. На планете Земля проживает 4 млрд пролетариев.