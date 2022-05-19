Кирилл Серебренников попросил снять санкции с Абрамовича

Кирилл Серебренников / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский режиссёр Кирилл Серебренников призвал снять санкции с миллиардера Романа Абрамовича во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале, об этом сообщает The Hollywood Reporter. Серебренников отметил, что бизнесмен давно поддерживает развитие российского независимого кино и помогает современному искусству.

Мы должны снять санкции с Абрамовича. Он уже давно помогает современному искусству. Это не пропагандистские фильмы, как раз наоборот, — сказал Серебренников.

Ранее стало известно, что активы Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. Также 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену. Остров Джерси является владением Великобритании, он широко известен в мире как популярная «налоговая гавань».

Английская премьер-лига (АПЛ) в свою очередь заявила об отстранении Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Это решение было принято после того, как правительство Великобритании ввело санкции в отношении бизнесмена.

В США также были заморожены вклады Романа Абрамовича в хедж-фондах после введения против него санкций британским правительством. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах.