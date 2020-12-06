Кипр выдал РФ бывшего советника главы Росрыболовства

https://static.news.ru/photo/760f5150-37e1-11eb-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Poller/imageBROKER.com/Global Look Press

Бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадирован в Российскую Федерацию властями Кипра.

Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов, передаёт ТАСС. По словам представителя надзорного ведомства, Хохлов уже доставлен в Москву, в пути его сопровождали сотрудники ФСИН и российского бюро Интерпола.

По версии последнего, Хохлов входил в группу так называемых решальщиков, пытавшихся за вознаграждение продать место руководителя аукционного дома для реализации квот на вылов рыбы на Дальнем Востоке России и должность ректора Камчатского государственного технического университета, структурно входящего в Росрыболовство. Ущерб от действий Хохлова оценивается в $7 млн.

Ранее испанские силовики экстрадировали из страны двух россиян, сообщал NEWS.ru. Речь идёт об Александре Дереке и Евгении Германовиче. Первого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он занял в 2013 году у знакомых семь миллионов рублей, но не вернул деньги в оговорённый срок, установило следствие. В 2009 году его уже экстрадировали из Испании, он отбывал срок за мошенничество. Евгений Германович в 2015 году создал интернет-магазин, через который пытался сбыть синтетические наркотики. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы, её члены скрылись.