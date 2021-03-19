Кинотеатры уличили в желании заработать на ограничениях с едой

https://static.news.ru/photo/bd9c4fa8-88bf-11eb-a8f7-96000091f725_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Зрителям могут запретить проносить еду в российские кинотеатры. Эксперты уверены, что это не коснётся кинобаров.

Кинотеатрам дадут возможность устанавливать свои правила для зрителей. Например, запретить приходить на сеанс с едой.

Аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката Сергей Лавров уверен, что новой законодательной инициативой кинотеатры прежде всего защищают свои доходы. И запрет не коснётся продукции кинобаров.

Кинотеатры зарабатывают более 50% прибыли именно на сопутствующих продуктовых товарах: попкорн, напитки и прочее. Запретить всю еду вообще — кинотеатры вылетят в трубу, — цитирует его «360».

По его словам, таким образом кинотеатры могут восполнить низкую заполняемость залов в будни.

Однако сами представители кинобизнеса придерживаются другого мнения. Так, глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что речь не идёт о доходах кинобаров. Дело — в возможности. Например, условный кинотеатр, который показывает хорошее умное кино, сможет установить запрет на пронос еды в зал.

Традиционные кинотеатры постепенно утрачивают своё главное преимущество — право на эксклюзивный показ картин. Если раньше зритель мог посмотреть премьеру только на большом экране либо был вынужден ждать её цифрового релиза, то сейчас некоторые новинки выходят одновременно как онлайн, так и офлайн.

По такому пути уже пошла американская студия Warner Brothers, которая приняла решение транслировать большую часть своих фильмов на стриминговом сервисе HBO Max одновременно с показами в кинотеатрах. Disney тоже активно развивает собственную платформу Disney+, выпустив на ней мультфильмы в одно время с офлайн-премьерой. Подобную тенденцию может подхватить и вся остальная киноиндустрия, писал NEWS.ru.