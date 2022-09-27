Кинолог объяснил, как подготовить собаку к возвращению с дачи Кинолог Уражевский: перед переездом собаки с дачи в город нужно проверить прививки

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Перед тем, как перевезти животное с дачи в город, необходимо проверить, когда последний раз делались прививки, посоветовал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. В разговоре с «Радио 1» специалист отметил, что также следует провести обработку животного от глистов и не забывать защищать его от клещей, так как они активны до тех пор, пока на улице не установится минусовая температура. Кроме этого, нужно заранее позаботиться о том, как безопасно транспортировать собаку.

Нельзя везти собаку на коленях, на переднем сидении. Потому что при резком торможении собака может попасть под ноги, и вы не сможете нажать на педаль, и есть риск попасть в аварию, — пояснил эксперт.

Уражевский отметил, что для того, чтобы переноска не вызвала у питомца стресс, необходимо приучить его к ней до поездки, чтобы животное привыкло к ней. Он добавил, что лучшим вариантом будет твёрдая пластиковая переноска, потому что даже если при переезде на неё упадёт какая-нибудь сумка, животное не пострадает.

Владимир Голубев ранее сообщил, что уход требуется не только питомцу, но и вещам, которыми он пользуется, поэтому необходимо вовремя мыть миски, делать влажную уборку, стирать подстилки и чистить игрушки. Эксперт пояснил, что из-за грязной посуды собака может получить серьезное отравление и проблемы с желудком и кишечником.