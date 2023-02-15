Кинолог дал советы для комфортной жизни с собакой Кинолог Голубев посоветовал искать к собаке подход для комфортной совместной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К собаке необходимо найти свой подход для того, чтобы создать комфортные условия для совместной жизни и себе, и питомцу, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что собаку надо приучать следовать правилам дома, но при этом не менять их. Тогда любимец не будет испытывать лишний стресс и будет знать, как вести себя в той или иной ситуации.

Собаководу должно быть комфортно жить с собакой в одном доме, ездить с ней в отпуск, гулять по городу, да и просто разделять досуг. Для этого необходимо понимать и принимать во внимание особенности питомца, тратить свое время, искать к нему подход и, конечно, относиться к нему с заботой и любовью, — рассказал кинолог.

Голубев объяснил, что во время общения с собакой нужно быть спокойным — питомцы считывают состояние хозяина и могут его перенимать. Кинолог предупредил, что даже во время дрессировки не следует повышать голос. Кроме того, кормление и прогулки должны проводиться в одном графике, тогда домашний любимец будет понимать, что ему ждать.

Стоит уделить дрессировке отдельное внимание, это позволит упростить совместное проживание. Голубев порекомендовал обучить питомца основным командам и научить отзываться на свое имя. Собаку нужно с детства приучать к одиночеству, иногда оставляя еще щенком дома с обучающими игрушками, чтобы любимец не заскучал. Как объясняет кинолог, это позволит в будущем без страха оставлять питомца в квартире при необходимости.

Специалист призвал обращать внимание на характер животного. Нужно учитывать особенности породы, что собаке нравится, а что нет, а также обращать внимание на навыки питомца.

Голубев ранее рассказал, что собаки способны чувствовать к человеку привязанность. Он отметил, что собаки могут пожертвовать собой ради хозяина или сородичей, что является одной из форм проявления питомцем любви.