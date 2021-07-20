Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали невменяемым

Экспертиза института Сербского признала невменяемым 17-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани. Об этом сообщает «Газета ОНК».

По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств, — говорится в сообщении.

В издании добавили, что подробности будут опубликованы в ближайшее время.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

После задержания Галявиев был доставлен в Москву, где его поместили под стражу в СИЗО «Бутырка». Первое время он бросался на решётки и на сотрудников изолятора, называя себя богом. Позднее он стал вести себя более спокойно.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась группа из 11 девушек, заявивших о желании «помочь» Галявиеву добиться справедливого расследования. Они наняли нового адвоката, собрав 300 тысяч рублей. По мнению активисток, в уголовном деле о стрельбе в школе много нестыковок.