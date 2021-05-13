Казанский стрелок заработал на ружьё, играя в Counter-Strike

https://static.news.ru/photo/83f7b580-b3ee-11eb-a448-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Расстрелявший людей в казанской школе Ильназ Галявиев мог заработать на ружьё и боеприпасы с помощью компьютерной игры Counter-Strike, передаёт Пятый канал.

Как сообщается , популярная «стрелялка» была установлена на его мобильном телефоне. Ежедневно он проводил за игрой более двух часов.

Пользователи Counter-Strike сами выбирают, за кого играть — за террориста или спецназ. Опытные игроки могут хорошо заработать, перепродавая различные атрибуты для атаки команды противника. Предполагается, что именно таким способом Галявиеву удалось накопить почти 50 тысяч рублей на ружьё Hatsan Escort и патроны.

Ранее стало известно, что стрелок покупал оружие в Йошкар-Оле. Он рассматривал товар, тщательно и долго выбирал. В итоге юноша приобрёл гладкоствольное ружьё Hatsan Escort.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. В отношении нападавшего заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли девять человек, ещё 23 ранены.