Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 16:47

Каспийский деликатес в вашем казане: азербайджанский плов с рыбой кутум. Делюсь секретами шедевра

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Истинный вкус этому плову дарит не только рыба, но и особый прием — казмаг. Подстилка из лаваша или теста на дне казана не просто защищает от пригорания. Она медленно пропитывается соками, превращаясь в хрустящий, невероятно ароматный деликатес, который подают вместе с пловом, создавая потрясающий контраст текстур.

Что понадобится

Рис (лучше длиннозерный) — 500 г, рыба кутум (или осетр, севрюга) — 1 кг, фасоль (белая или красная) — 150 г, лаваш тонкий — 2–3 листа, масло топленое (или сливочное) — 150 г, куркума — 1 ч. л., лимон — 0,5 шт., гранат (зерна) — для подачи, соль — по вкусу.

Как готовлю

Рис тщательно промываем холодной водой и замачиваем на ночь в теплой соленой воде. Фасоль также замачиваем на ночь в холодной воде. Утром фасоль отвариваем до мягкости в свежей подсоленной воде (40–60 минут), затем откидываем на дуршлаг.

Рыбу чистим, потрошим, удаляем жабры и отвариваем целиком 5–6 минут в подсоленной воде с половинкой лимона. Готовую рыбу извлекаем, даем остыть и разделываем на крупное филе, сняв кожу и удалив кости. Рис промываем, заливаем кипятком, слегка солим и варим 5–7 минут до полуготовности, после чего откидываем на сито.

Смешиваем полуготовый рис с отваренной фасолью. В казане растапливаем 1 ст. л. масла, смазываем стенки и дно. Выстилаем дно и бока 2–3 слоями лаваша (казмаг). Сверху выкладываем часть рисово-фасолевой смеси слоем около 1 см.

Распределяем куски рыбы и засыпаем оставшимся рисом. Куркуму разводим в 2 ст. л. воды и равномерно поливаем рис. Плотно накрываем казан крышкой, обернутой полотенцем, и томим на минимальном огне 30 минут.

Растопленным оставшимся маслом щедро поливаем плов, снова накрываем (можно сначала тарелкой, затем крышкой) и томим еще 10–15 минут. Для подачи выкладываем рис на блюдо, сверху или по краям раскладываем куски рыбы и кусочки казмага, посыпаем зернами граната.

Проверено редакцией
еда
рецепты
рис
плов
рыба
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.