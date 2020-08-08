Кашпировский попросил Путина отказаться от вакцинации россиян

https://static.news.ru/photo/8df0ea92-da56-11ea-ba19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С просьбой отказаться от массовой вакцинации россиян от коронавируса к президенту России Владимиру Путину обратился советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский. По его мнению, это приведёт к массовой гибели населения.

Владимир Владимирович, защитите, — обратился к президенту известный экстрасенс на YouTube.

По словам Кашпировского за пандемией коронавируса стоит некая могущественная организация, которая хочет избавить мир от «лишних» людей и установить «новый порядок». Причём к массовой гибели людей приведёт именно вакцинация населения.

В доказательство своих слов Кашпировский привёл высказывания миллиардера Билла Гейтса, который, якобы хочет чипизировать всё население. Он добавил, что после возмущения общественности Гейтс «начал оправдываться».

Как писал NEWS.ru ранее, криминолог Владимир Овчинский рассказал, что во всём мире проходят акции против Билла Гейтса. Его обвиняют в желании устроить геноцид против человечества с помощью вакцинации и всеобщего чипирования населения Земли. Так, например в Мельбурне, в Австралии, прошла акция «Арестуйте Билла Гейтса!». Криминолог отметил, что митинги и протесты «против программы геноцида Билла Гейтса» проходят в различных странах мира. А 10 апреля 2020 года на сайте Белого дома США появилась петиция, в которой американцы призывали арестовать миллиардера. Её подписали более 500 тысяч человек. После выпусков программы «Бесогон.TV» к зарубежному сообществу присоединилось и российское.