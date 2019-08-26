https://static.news.ru/photo/d255d476-c7f2-11e9-964c-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой с идеей ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учётом культурных особенностей конкретных регионов. Например, в Санкт-Петербурге для мальчиков можно предусмотреть картузы и френчи, а для девочек — передники и платья, считает политик. Подобный облик, уверен народный избранник, отразит внешние элементы, связанные с историей дореволюционной Северной столицы.

По его мнению, одинаковая одежда положительно повлияет на процесс обучения и отвлечёт детей от «визуального соревнования».

Он также предположил, что если эксперимент пройдёт успешно, местные власти способны организовать льготный пошив формы для того, чтобы подготовка к школе не обременяла семейный бюджет.

Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, внесёт единообразие внешнего облика учащихся и поможет в воспитании молодого поколения в части бережного отношения к родной истории и традициям, — цитирует Милонова РИА Новости .

Он добавил, что многие родители школьников сами обратили внимание на необходимость введения единой школьной формы.

Ранее News.ru сообщал, что Минпросвещения отвергло идею о школьных уроках с компьютерными играми. Это объяснили тем, что образовательная программа уже достаточно загружена предметами и добавлять новую дисциплину просто некуда.