https://static.news.ru/photo/34c707ae-c4d0-11e9-8840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство просвещения не одобрило идею о школьных уроках с компьютерными играми. Это объяснили тем, что образовательная программа уже достаточно загружена предметами и добавлять новую дисциплину просто некуда.

Школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся, — сообщили «Интерфакс» в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий.

Идея ввести в школах киберспортивные дисциплины появилась в АНО «Институт развития интернета». Эксперты предложили Минпросвещению изучить возможность преподавания таких игр как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks и Minecraft и CodinGame и других.

Среди предложенных имеются различные стратегии, онлайн-арены сражений, карточные игры и симуляторы. Все они отбирались в строгом соответствии с возрастной категорией 14+, чтобы не навредить детской психике. Помимо этого, была учтена их популярность среди мировой аудитории, писал News.ru.