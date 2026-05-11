Картошку теперь готовлю по-шведски: простой рецепт с ресторанным вкусом — особенно вкусно с селёдкой или килькой в томате

Когда впервые попробовала этот способ, обычную запечённую картошку готовить уже не захотелось. Шведский вариант выглядит очень эффектно: сверху получается тонкая хрустящая корочка, внутри — нежная сливочная мякоть, а между ломтиками пропитываются масло, чеснок и ароматные травы.

А если подать такую картошку с селёдкой или килькой в томате, получается вообще идеальное сочетание — простые продукты, а вкус будто из хорошего ресторана.

Ингредиенты: картофель — 8–10 небольших клубней, сливочное масло — 60 г, чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., соль, перец — по вкусу, тимьян или розмарин — по желанию. Дополнительно: тёртый сыр, зелень, сельдь или килька в томате для подачи.

Картофель хорошо мою и обсушиваю. Каждый клубень надрезаю тонкими ломтиками, но не до конца — картошка должна остаться целой.

Чтобы было удобнее резать, кладу картофель между двумя деревянными шпажками или ручками ложек — нож не прорежет клубень полностью. Сливочное масло растапливаю, добавляю чеснок, немного соли, перца и оливковое масло.

Щедро смазываю картофель сверху и стараюсь, чтобы масло попало между надрезами. Выкладываю всё на противень и запекаю примерно 50–60 минут при 200 градусах. За 10 минут до готовности можно посыпать картофель сыром.

Перед подачей добавляю зелень и подаю вместе с селёдкой или килькой в томате.